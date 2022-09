Ipec: Lula tem 54% e Bolsonaro 35% no segundo turno

Apoie o 247

247 - A pesquisa do Ipec, encomendada pela Globo e divulgada nesta segunda-feira (26), mostrou o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 54% das intenções de votos em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL), com 35%.

Os dois candidatos tinham os mesmos percentuais na pesquisa anterior (19/09).

Os números apontaram que Lula venceria a eleição no primeiro turno.

Foram entrevistados 3.008 eleitores nos dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro foi de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança, 95%.

