Em jantar com Lula, empresários dos setores produtivo e financeiro dizem que vão colaborar com governo Lula/Alckmin

247 - Integrantes da campanha de Lula saíram otimistas do jantar realizado nesta terça-feira (27) entre o petista e 45 empresários e banqueiros do país. Lula deixou o apartamento de João Camargo, presidente do grupo Esfera, na zona sul de São Paulo, sob aplausos, informa a jornalista Bela Megale, do Globo

A presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann descreveu o clima da reunião como “positivo” e destacou que os presentes mostraram “disposição para colaborar” em um eventual governo Lula. Gleisi destaca que houve receptividade à mensagem de Lula, mesmo que não tenha sido explicitado apoio eleitoral. Os empresários manifestaram vontade de colaborar e participar em um processo de reconstrução do Brasil, disse a presidente do PT.

De acordo com Bela Megale, os empresários que estavam no encontro disseram que o “clima estava muito favorável” ao petista. Eles afirmaram que não é possível dizer que Lula angariou votos, mas pontuaram que o petista arrefeceu o clima de desconfiança que dominava parte do grupo.

Na sua fala, Lula fez críticas ao governo Bolsonaro, defendeu o legado que deixou como presidente e não deu pistas de quem será o seu ministro da área econômica. Seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, também fez um discurso de defesa de sua chapa.

Entre os presentes estavam André Esteves (BTG), Abilio Diniz (Península/Carrefour), Rubens Ometto e Luiz Henrique Guimarães (Cosan), José Olympio (ex-Credit Suisse), Benjamin Steinbruch (CSN), Isaac Sydney (Febraban), Flavio Rocha (Riachuelo), Fabio Ermírio de Moraes (Votorantim), Josué Gomes da Silva (Fiesp) e o advogado Nelson Wilians.

