Em manifesto, Grupo Prerrogativas defende eleição de Lula no primeiro turno

Rede Brasil Atual - O Grupo Prerrogativas, que reúne advogados, juristas e profissionais do Direito, lançou neste sábado (19) um manifesto pele eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno das eleições deste ano.

O manifesto é articulado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que participou de live do jornalista Gustavo Conde, transmitida na TVT, para o lançamento do manifesto. Randolfe disse que diante da situação do país com o governo Bolsonaro é preciso haver uma ampla unidade democrática para enfrentar o risco de reeleição de um governo identificado com o fascismo.a

“A natureza do fascismo é o culto da morte”, disse Randolfe. Ele defendeu que resolver a eleição no primeiro turno pode evitar ações violentas de grupos radicais que apoiam Bolsonaro em um eventual segundo turno. “A chaga do bolsonarismo representa as entranhas de um passado de autoritarismo, discriminação contra os mais pobres, elitismo, tudo isso está retratado no bolsonarismo”, disse o senador.

Randolfe também informou que no dia 15 de março haverá um evento em São Paulo para a apresentação do manifesto à sociedade brasileira. O local do evento ainda não foi definido.

A live contou também com as participações de dois nomes que já foram críticos aos governos de Lula e Dilma Rousseff – o ex-senador Cristovam Buarque e a empresária Rosângela Lyra, ex-CEO da Dior que militou no movimento Vem Pra Rua e coletou assinaturas para uma iniciativa patrocinada por procuradores da Operação Lava Jato com medidas anticorrupção.

