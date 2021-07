Em nova articulação com Centrão, Bolsonaro avalia nomear senador Jorginho Mello para Ministério do Turismo

247 - Jair Bolsonaro avalia fazer mais mudanças nos ministérios, apontam auxiliares presidenciais. Após a confirmação de Ciro Nogueira na Casa Civil, do general Ramos na Secretaria-Geral da Presidência e de Onyx Lorenzoni no novo Ministério do Emprego, o senador Jorginho Mello (PL-SC) pode mudar para o Ministério do Turismo. A informação é da CNN Brasil.

A mudança reforçaria o apoio do Centrão ao governo Bolsonaro. Mello integra a base governista da CPI da Covid e tem o apoio do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para a nomeação.

A expectativa é de que o presidente e o senador se reúnam na próxima quinta-feira (29). Mello pretende concorrer ao governo de Santa Catarina em 2022. Por conta disso, se nomeado, ele teria de se desvincular do cargo até abril.

