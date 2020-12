Em novo ataque à China, Bolsonaro espalha fake news sobre plano de dominar todo o litoral brasileiro

Jair Bolsonaro fez, neste sábado, mais uma provocação à China, maior parceiro comercial do Brasil, ao compartilhar uma teoria conspiratória: a de que os chineses teriam um plano mirabolante para dominar a pesca em todo o litoral nacional edit

247 - Enquanto adota uma política econômica de submissão aos interesses do governo Donald Trump, presidente derrotado em novembro pelo democrata Joe Biden, Jair Bolsonaro agora resolveu, neste sábado (26), atacar a China, principal parceiro comercial do Brasil.

Em postagem no Twitter, Bolsonaro sugeriu que o governo chinês estaria com um plano para dominar o território brasileiro.

Em 2019, a China importou US$ 63,36 bilhões (28,1%) em mercadorias do Brasil, seguida pelos Estados Unidos, que importou US$ 29,72 bilhões (13%).

Em terceiro lugar ficaram os países baixos (R$ 10,1 bilhões ou 4,49%), de acordo com a Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior (Abracomex).

A China também é parceira do Brasil na imunização contra o coronavírus. A CoronaVac está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. Mesmo assim, ele voltou a politizar a vacinação. "A eficácia daquela vacina de SP parece que tá lá embaixo, né?”, disse ele em referência à vacina e ao governo do estado, comandado por João Doria (PSDB), seu desafeto político.

O conhecimento liberta. Saiba mais