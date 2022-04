Em pé de guerra, Moro e Datena trocam acusações: "não é Batman, é Coringa"

Apoie o 247

247 - As trocas de farpas estão em alta entre o apresentador José Luiz Datena, pré-candidato ao Senado, e o juiz considerado suspeito pelo STF Sergio Moro.

Datena diz que faz "questão" que Sergio Moro dispute o mesmo cargo por São Paulo "para ele perder nas urnas".

Impedido por seu atual partido, o União Brasil, de concorrer à Presidência da República, o ex-juiz suspeito cogita disputar o Senado pelo estado, mas encontra vários entraves, incluindo a dificuldade de forjar que é um morador de São Paulo para se candidatar ao pleito.

Datena fez piada com publicação nas redes socias do ex-ministro de Bolsonaro em que ele aparece fantasiado de super-herói. E explicou à coluna da jornalista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo, a vontade de disputar com ele: "Moro para mim não é o Batman. Ele é o Coringa. Ele desarmou a Lava Jato quando fez um julgamento viciado de Lula. As palavras não são minhas, são do Supremo Tribunal Federal [STF, que declarou nulo o julgamento contra o petista no caso do triplex]".

"Depois desse julgamento viciado, ele aceitou um cargo do [Jair] Bolsonaro para ser ministro da Justiça, o mesmo Bolsonaro que foi beneficiado pela condenação do Lula. Pouco depois, saiu do governo traindo [o presidente] e aceitou um cargo em uma empresa americana [A Alvarez & Marsal, onde foi consultor] para defender os bandidos que tinha colocado na cadeia. Moro é uma sequência de contrassensos", acrescentou.

Moro imediatamente rebateu seu rival: "Datena, minha história é totalmente diferente da sua. Combati a corrupção e o crime organizado como ninguém fez nesse país. Tive coragem e posição firme, ao contrário de você que vive em uma bolha de vidro e não sabe se apoia Lula ou Bolsonaro. Aí as pessoas vaiam e com razão".

