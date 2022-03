Em pesquisa por telefone, Instituto Gerp aponta Lula com 38% e Bolsonaro com 31%

Pesquisa do instituto também apontou que o juiz parcial Sérgio Moro (Podemos) em terceiro lugar, com 7% do eleitorado, seguido por Ciro Gomes edit

247 - Pesquisa do Instituto Gerp, divulgada nesta segunda-feira (14), apontou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar, com 38% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 31%. Os dados foram publicados por Veja.

De acordo com o levantamento, o ex-juiz parcial Sérgio Moro (Podemos) ficou na terceira posição, com 7%, e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na quarta, com 5% dos votos.

As estatísticas também mostraram que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), apareceu em quinto lugar, com 2% do eleitorado, seguido por André Janones (Avante), com 1%.

Simone Tebet (MDB-MS), Rodrigo Pacheco (PSD), Alessandro Vieira (Cidadania) e Felipe D'Ávila (Novo) não pontuaram na pesquisa.

Os que disseram não votar em candidato algum somaram 8%, mesmo percentual dos que não souberam responder.

Outro cenário

Em outro cenário, com apenas cinco nomes na disputa, Lula atingiu 40% dos votos, contra 31% de Bolsonaro, 7% de Moro, 5% de Ciro e 2% de João Doria.

Foram entrevistados 2.095 eleitores, por telefone, em 155 cidades das cinco regiões brasileiras, entre 7 e 10 de março. A margem de erro é de 2,18 pontos percentuais para mais ou para menos.

