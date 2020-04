Em posts sobre atos, bolsonaristas citam Exército e atacam Maia e governadores

"Teremos uma carreata em todo o Brasil apoiando o presidente", disse a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) em vídeo postado no Twitter. O deputado estadual paulista Douglas Garcia (PSL) compartilhou o ato no Facebook como um protesto pró-Bolsonaro e contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) edit

247 - Parlamentares bolsonaristas, que convocaram ou divulgaram nas redes sociais imagens dos atos de domingo que pediam relaxamento da quarentena e intervenção militar, destacaram nas publicações oposição a prefeitos ou a governadores ou apoio a Bolsonaro. Nenhum deles defendeu abertamente um golpe de Estado, apenas fizeram menção à data da manifestação: 19 de abril é o Dia do Exército.

"Teremos uma carreata em todo o Brasil apoiando o presidente", disse a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) em vídeo postado no Twitter.

Neste dia 19/04 teremos uma carreata em todo o Brasil, apoiando o PR @jairbolsonaro.



Parabéns ao Movimento @NAS_RUAS pela iniciativa. Tem meu apoio! https://t.co/QQ3B3Ec7tq — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 16, 2020

O deputado estadual paulista Douglas Garcia (PSL) compartilhou o ato no Facebook como um protesto pró-Bolsonaro e contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O deputado General Girão (PSL-RN) compartilhou vídeo do protesto em Natal (RN). O parlamentar aparece falando de Rodrigo Maia (DEM-RJ). "Fiquei abismado de ouvir do presidente da Câmara que o Congresso não tem que ouvir o povo. Claro que tem que ouvir! É do povo que vem a força da democracia".

Participei, nesta tarde, da carreata em prol da democracia brasileira. É a força do povo nas ruas de Natal. pic.twitter.com/3EmmJa7W0L — 🇧🇷🇧🇷🇧🇷Deputado General Girão Monteiro (@GeneralGirao) April 19, 2020

O deputado Carlos Jordy (PSL-RJ) reduziu o ato de Brasília (DF) a um repúdio a Maia. "Protesto contra Rodrigo Maia não é manifestação contra o Congresso. É inadmissível que reduzam o legislativo a um deputado de 74 mil votos", acrescentou.

Protesto contra Rodrigo Maia não é manifestação contra o Congresso. Deixem de ser desonestos. Congresso Nacional é composto de 513 deputados e 81 senadores. É inadmissível que reduzam o legislativo a um deputado de 74 mil votos. — Carlos Jordy (@carlosjordy) April 19, 2020

