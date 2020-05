Em reunião, Bolsonaro disse a Moro que troca na PF do Rio era necessária para proteger sua família

Segundo a CNN, Jair Bolsonaro teria dito em reunião ministerial do dia 22 de abril que a substituição no comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro tinha por objetivo proteger a família de uma suposta perseguição. Jornalista Andreia Sadi diz que o vídeo é "devastador" edit

247 - Em reunião ministerial do dia 22 de abril, Jair Bolsonaro teria dito ao então ministro da Justiça, Sergio Moro, que a troca no comando da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro seria necessária para proteger a família, de acordo com informações de Daniel Adjuto, da CNN.

Segundo Adjuto, duas fontes que assistiram a gravação da reunião nesta terça-feira (12) afirmam que Bolsonaro deixou evidente o interesse de proteger a família de uma possível perseguição da PF do RJ. Eles dizem ainda que a nova evidência complicará, e muito, a defesa de Bolsonaro.

A repórter da GloboNews, Andréia Sadi, afirmou nesta terça-feira (12) que, de acordo com suas fontes no Palácio do Planalto, o vídeo da reunião “é, de fato, devastador”. “A grande discussão agora é se ele vai ser divulgado. Mesmo que seja divulgado só o trecho que o Aras pediu, já é complicado”, diz a jornalista.

