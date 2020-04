Em reunião ministerial, Bolsonaro ‘bate na mesa’ e diz que é ele quem manda

No momento em que o general Braga Netto assume o papel de gestor do governo e Mandetta ainda determina o combate ao coronavírus, Jair Bolsonaro bateu simbolicamente na mesa durante reunião ministerial nesta terça e disse que ele é o presidente e quem comanda edit

247 - Jair Bolsonaro disse a seus ministros durante reunião ministerial nesta terça-feira (14), que ele é o Presidente da República e, portanto, está no comando do governo e das medidas e soluções para o combate ao coronavírus.

A fala acontece num duplo contexto de contestação da autoridade de Bolsonaro: o general Braga Netto, chefe da Casa Civil, é, na prática, o gestor do governo; e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, é quem tem estabelecido as políticas de combate à epidemia do coronavírus.

Segundo a colunista Andréia Sadi , Mandetta, presente ao encontro, ficou quieto. Bolsonaro voltou a priorizar o tema da economia, contrapondo-o às medidas de proteção da saúde das pessoas. E elogiou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que estava presente, pela operação para ajudar os informais durante a crise.

Na reunião, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araujo, assustou colegas,segundo Sadi, ao repetir a tese de que haveria uma manipulação da China para ter vantagens econômicas durante a crise do coronavírus. Araujo, que comanda o Itamaraty, repete a linha do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e do filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Nas palavras de um ministro, informa a jornalista, “Ernesto consegue chocar”.

