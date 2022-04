Em sua primeira inserção, Haddad fala de parceria com Lula e conecta Doria a Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - Pré-candidato do PT ao governo de São Paulo e ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad publicou um vídeo nesta segunda-feira, 25, denunciando o governo federal, de Jair Bolsonaro (PL), e o ex-governador João Doria (PSDB), que deixou o cargo este ano para tentar ser candidato à presidência.

“Em 4 anos, Bolsonaro e Doria causaram grandes prejuízos ao nosso estado. Em plena pandemia, no momento mais difícil, eles brigaram entre si. Aumentaram impostos e abandonaram nossa gente à própria sorte. O resultado está aí: a inflação e o desemprego assombram as famílias”, afirmou.

“Com a gente é diferente. É emprego e oportunidade. Parceria e união. São Paulo vai mudar junto com o Brasil”, completou em vídeo no qual aparecem fotos dele com o ex-presidente Lula (PT), favorito para ganhar as eleições presidenciais deste ano.

Haddad destaca parceria com Lula e conecta Doria a Bolsonaro em primeira inserção na TV pic.twitter.com/VlIpCRwe9y CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Brasil 247 (@brasil247) April 26, 2022

