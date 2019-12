Em um ano de governo, Bolsonaro é recordista em vetos derrubados pelo Congresso

247 - Ao longo do primeiro ano do atual governo, o total do número de vetos de Jair Bolsonaro derrubado pelo Congresso Nacional já é maior que a quantidade de vetos alterados ao longo dos governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, chegando a 30% dos projetos barrados pelo Executivo. Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o número de vetos, total ou parcial, derrubados pelo Congresso só não supera os 21 registrados nos dois anos e meio da gestão de Michel Temer.

Em 2019, Bolsonaro não logrou êxito em manter de forma integral os vetos em 17 propostas aprovadas. Segundo a reportagem, o veto integral foi derrubado em seis projetos. Em outros 11 casos, os parlamentares, derrubaram 52 dos 333 dispositivos que tinham sido vetados por Bolsonaro.

A reportagem destaca que em comparação ao primeiro ano de governos anteriores, Bolsonaro foi que sofreu os maiores revezes tendo 29% vetos rejeitados total ou parcialmente, contra 6,5% de Temer e 1,6% de FHC. No primeiro ano da gestão Lula e Dilma nenhum dos vetos assinados por eles foi derrubado.