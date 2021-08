Em vídeo, Ciro tenta explicar por que foi a Paris antes do segundo turno

Pedetista diz ser vítima de uma “fake news” do PT e que sua presença no palanque de Fernando Haddad no segundo turno da eleição presidencial de 2018 não faria "nenhuma diferença” no resultado final edit

247 - O ex-ministro e presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes, usou as redes sociais para justificar sua viagem para Paris logo após ser derrotado para o petista Fernando Haddad na eleição presidencial de 2018. Em vídeo, Ciro diz que foi vítima de uma “fake news” promovida pelo PT e que sua presença no palanque de Haddad não faria "nenhuma diferença” no resultado final do pleito.

“Todas as pesquisas mostravam que 100% dos meus eleitores votariam em Haddad e votaram. Portanto, não faria nenhuma diferença eu subir num palanque que, aliás, sempre me hostilizou. Os votos já estavam garantidos, mas seriam insuficientes para mudar o resultado. vamos encarar a realidade, Todo mundo sabe que o grande motivo da vitória do Bolsonaro foi o sentimento generalizado contra o PT. A cúpula do partido sabia disso, mas insistiu em ter candidato próprio. Em jogar o Haddad às feras, depois de passar meses divulgando fake news de que o candidato seria Lula”, diz Ciro no vídeo.

Confira a postagem de Ciro Gomes sobre o assunto.

A maior das fake news é a que me responsabiliza pela vitória de Bolsonaro porque viajei a Paris e nem teria votado no 2º turno. Os lulopetistas adoram essa mentira pelo motivo simples: ela tenta encobrir o fato de que a vitória de Bolsonaro foi fruto do antipetismo. #CiroDePerto pic.twitter.com/gSvpKMnfJt — Ciro Gomes (@cirogomes) August 23, 2021

