Empresários, artistas, juristas e intelectuais lançam manifesto pela eleição de Lula no primeiro turno

247 – Um grupo formado por grandes empresários, artistas, intelectuais e advogados divulgou, nesta segunda-feira, um manifesto pela união nacional em torno da eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro turno. "Muitos de nós fomos e ainda somos críticos, discordamos de fatos ocorridos e posições tomadas por ele no passado, mas estamos olhando para o futuro, e não há dúvida que a história está fazendo Lula representar a alternativa que o Brasil deve abraçar neste plebiscito de 2022", aponta o texto. Leia a íntegra a confira a lista de signatários:

Mais do que eleger um presidente, em 2022 o Brasil fará plebiscito entre continuar o desastre ou retomar a estabilidade democrática-institucional, o fim do negacionismo, a volta da empatia social e a retomada de um desenvolvimento sustentável. Não há razão que justifique adiar para o segundo turno, correr o risco das incertezas decorrentes de disputas secundárias, e principalmente os riscos de atos fora da Constituição. Por isso, apelamos a todos os democratas, os candidatos e seus eleitores, para que nos unamos no primeiro turno a Luiz Inácio Lula da Silva.

Muitos de nós fomos e ainda somos críticos, discordamos de fatos ocorridos e posições tomadas por ele no passado, mas estamos olhando para o futuro, e não há dúvida que a história está fazendo Lula representar a alternativa que o Brasil deve abraçar neste plebiscito de 2022. Ao mesmo tempo, os acertos de seus dois governos e a disposição em construir uma frente ampla programática nos passam a confiança de que ele está preparado para a tarefa de pacificar, governar e reconstruir o Brasil.

É Lula no primeiro turno para tirar o Brasil do descalabro que nos encontramos e os brasileiros do abismo profundo que fomos jogados.

Movimento Pelo Brasil

Alder Teixeira - escritor e Professor (Universidade Estadual do Ceará)

Antônio Carlos de Almeida Castro – KAKAY - advogado

Armando Raggio – médico, pesquisador em saúde pública

Arnaldo Santos - jornalista e cientista político

Auto Filho - professor da Universidade Estadual do Ceará.

Benicio Viero Schmidt - sociólogo, professor da UnB

Bernardo Ricupero - professor da USP

Boris Fausto – Historiador

Carol Proner - professora de Direitos Humanos

Celina Roitman - microbiologista e pesquisadora em saúde pública

Chico Buarque - compositor e escritor

Christian Lynch, - professor e cientista político

Cristina Inoue - professora na Universidade Radboud (Holanda)

Cristovam Buarque

Dinamam Tuxá - liderança e advogado indígena.

Evandro Pertence - advogado

Fernanda Sobral - socióloga, professora emérita da UnB

Francisco José Teixeira – professor da Universidade Regional do Cariri – Ceará

Gabriela Gastal

Guto Gomes - Ativista Socioambiental

Hélio Doyle - jornalista.

Helio Jose - ex-senador

Hussein Kalout - Professor de da Universidade Harvard

Iara Pietricovsky - Antropóloga, Codiretora da Associação Brasileira de ONGs – Abong

Isaac Roitman - Professor e membro titular da Academia Brasileira de Ciência

Lia Zanotta, - antropóloga , professora da UnB

Luiz Cruz Lima – professor da Universidade Estadual do Ceará

Luiz Eduardo Soares – antropólogo e escritor

José Eli da Veiga - professor da USP

Magno Lavigne - presidente licenciado da UGT Bahia

Marcelo Carvalho - presidente da UGT BA

Márcio Santili - ex-deputado federal constituinte

Marcos Woortmann – cientista político

Marco Aurélio de Carvalho - coordenador do Grupo Prerrogativas

Maurício Rands - advogado e professor de direito

Mauro Dutra - empresário

Milton Seligman - ex-ministro da Justiça

Moises Balestro – professor da UnB

Nathaly Beghin - economista

Paulo Dalla Nora Macedo - vice-presidente do Política Viva

Pedro Ivo Batista - Ambientalista e coordenador da Associação Alternativa Terrazul

Philip Yang, - urbanista, fundador do URBEM

Randolfe Rodrigues

Ricardo Abramovay - professor da USP

Ricardo Patah, - advogado, administrador de empresas, presidente do sindicato dos comerciarios de São Paulo e da UGT Nacional

Roberto de Figueiredo Caldas - advogado

Romi Bencke, - Pastora de orientação luterana.

Rosangela Lyra, presidente e fundadora do Política Viva

Sepúlveda Pertence - jurista

Tito Barros Leal - professor da Universidade Regional do Vale do Acaraú, Ceará

Úrsula Vidal - secretária de Cultura do Pará

Wellington Almeida - cientista político

