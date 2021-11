Enquanto Lula é recebido como presidente por Macron, Bolsonaro passeia de moto no Catar (vídeo)

Apoie o 247

247 - Enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e alertou para a necessidade de uma multipolaridade no mundo, Jair Bolsonaro fez nesta quarta-feira (17) uma transmissão ao vivo no Facebook para compartilhar o seu 'passeio' de moto pelo Catar. Ele, que desembarcou em Doha, a capital do país, transmitiu por pouco mais de 6 minutos a motociata.

No vídeo, Bolsonaro disse: "motociclistas do Brasil, estou no Catar. Fui convidado aqui a dar um passeio de moto na capital. Vamos dar uma volta, uns 30, 40 minutos, e retornar para cá".

Segundo Bolsonaro, as 'motociatas' tendem a crescer pelo mundo. "A febre, aquilo que foi plantado no Brasil pelos motociclistas, está pegando e vai pegar no mundo todo", disse.

