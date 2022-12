Equipe de Transição avalia dividir pasta de Economia em três ministérios, diz Nelson Barbosa

De acordo com o ex-ministro Nelson Barbosa, seriam criados o Ministério do Planejamento, Ministério da Economia e Ministério da Indústria e Comércio edit

247 - O ex-ministro Nelson Barbosa, que integra o Grupo Técnico (GT) de Economia do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse que o GT avalia dividir em três o Ministério da Economia. O fatiamento resultaria na criação dos ministérios do Planejamento e da Indústria e Comércio, além da manutenção da pasta da Economia.

“O GT de Economia está trabalhando apenas com o Ministério da Economia. Mas houve um pedido da coordenação geral para que se estudasse a divisão do Ministério da Economia em três. Seriam Ministério do Planejamento, Ministério da Economia e Ministério da Indústria e Comércio”, disse Barbosa, de acordo com o jornal Valor Econômico.

“Esses três grupos estão fazendo suas propostas que serão enviadas à coordenação da transição. Mas é uma proposta preliminar, que ainda vai ser discutida e reformulada”, completou.

Ainda segundo a reportagem, os GTs da transição, deverão entregar quarta-feira (30) um relatório preliminar para a equipe do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), responsável pela coordenação-geral da transição, um relatório preliminar sobre a situação atual das pastas e programas do governo federal, além de conter propostas para o futuro governo.

“O relatório [do GT da Economia] que nós estamos fazendo hoje é um relatório preliminar. É um relatório eminentemente administrativo, com proposta sobre organograma do ministério, pontos de atenção levantados junto ao governo eleito. E coisas que têm que ser decididas agora em dezembro, no início de janeiro”, ressaltou o ex-ministro.

“As recomendações mais qualitativas de política econômica serão objeto do relatório final, cujo prazo é 11 de dezembro”, assegurou.

