Ernesto Araújo delira ao fazer balanço da política externa e diz que mídia não mostra o lado positivo

Gaguejando, chanceler do governo Bolsonaro grava vídeo para dizer que a imprensa, por ideologia, não mostra o que o ministério fez de bom ao longo de 2019, o que segundo ele seriam resultados comerciais positivos e uma relação próxima com os EUA edit

247 - Em um discurso delirante, que não condiz nem parcialmente com a realidade, o chanceler Ernesto Araújo faz um balanço das ações do Ministério das Relações Exteriores ao longo deste primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Em uma fala gaguejante, o ministro acusa a imprensa de esconder, por ideologia, os resultados positivos que, segundo ele, a política externa colheu. Segundo ele, "querem impor uma falsa narrativa" de que as ações da chancelaria têm dado prejuízos ao Brasil e também seria mentirosa a afirmação de que o Brasil tem sido mal visto no exterior.

Apenas citando genericamente que o Brasil fechou "dois maiores acordos comerciais da história do Brasil", conseguiu "atrair investimentos de diversos países" e "construiu uma nova relação de confiança com nossos parceiros", Araújo não rebate especificamente as motivações ideológicas e as críticas internacionais ao novo governo.

Um forte exemplo foi a inauguração, conforme prometido, de um escritório em Jerusalém para atender a vontade dos Estados Unidos e se indispondo com países árabes, parceiros comerciais importantíssimos (ao contrário de Israel). Os desmatamentos na Amazônia e o descaso com a política ambiental pelo governo Bolsonaro prejudicaram a imagem do Brasil antes e durante a COP25, mas o tema também não foi citado pelo ministro.

Ao rebater críticas de que o governo pratica uma política externa ideológica, Araújo diz que ideologia é o que permeia "muitas dessas críticas". "O que é a ideologia? Um sistema de pensamento fechado que não permite a penetração da luz da realidade", diz ele, em uma das declarações mais delirantes.

Ele também afirma que a imprensa escondeu o fato de que Bolsonaro "resolveu" a questão do aço com o presidente dos EUA, Donald Trump - diálogo que nunca foi comprovado e que mostrou apenas a relação de submissão que o presidente brasileiro tem diante do estadunidense.

O vídeo foi publicado um dia depois de um duro editorial da Folha de S.Paulo que anuncia o desastre da gestão de Ernesto Araújo e aponta o Brasil de joelhos diante dos Estados Unidos.