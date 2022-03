Escândalo de áudios sexistas derruba candidatura de aliado de Moro em SP

Arthur do Val divulgou comunicado em que fala que desiste da candidatura para preservar candidatura da terceira via edit

247 - O deputado estadual Athur do Val, conhecido pela alcunha "Mamãe Falei", acaba de anunciar sua desistência de concorrer ao governo do Estado de São Paulo.

Filiado ao Podemos e membro do grupo extremista conhecido como MBL (Movimento Brasil Livre), Arthur do Val era o candidato do ex-juiz Sergio Moro ao governo paulista.

Arthur do Val está no centro do escândalo dos áudios sexistas e misóginos, em que diz que as mulheres da Ucrânia "são fáceis porque são pobres".

O deputado foi para o Leste Europeu sob pretexto de ajudar os refugiados ucranianos e mostrar a guerra. Mas acabou tendo o áudio exposto, em que fala que voltaria ao país para fazer sexo com as mulheres.

Abaixo a nota é que anuncia a desistência da disputa ao governo do Estado. Mamãe Falei deve responder também a uma representação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, que ao final pode resultar na cassação de seu mandato.

Comunicado de Arthur do Val (Photo: Reprodução) Reprodução





