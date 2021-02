Escândalo do leite condensado: STF encaminha à PGR notícia-crime contra Bolsonaro por gastos alimentícios

Notícia-crime protocolada pelo PDT foi encaminhada pelo ministro Marco Aurélio Mello e é referente à denúncia de que o governo federal gastou R$ 1,8 bilhão com alimentação em 2020 edit

247 - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria Geral da República, comandada por Augusto Aras, uma notícia-crime apresentada pelo PDT pelos gastos alimentícios do governo federal em 2020.

Segundo denúncia do site Metrópoles , o Executivo gastou R$ 1,8 bilhão com alimentos no ano passado, sendo R$ 15 milhões apenas em leite condensado, R$ 16,5 milhões em batata frita, R$ 13,4 milhões em barra de cereal, R$ 12,4 milhões em ervilha em conserva, R$ 21,4 milhões em iogurte natural e apenas em chicletes, foram R$ 2.203.681.

Agora é de responsabilidade de Aras investigar e propor eventual ação penal a Bolsonaro. Na petição, o PDT argumenta que os gastos são “desproporcionais à natureza dos produtos e à quantidade de pessoas que porventura os consumiriam”.

O conhecimento liberta. Saiba mais