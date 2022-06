‘Eu e Ciro estamos no mesmo lado da história’, diz Simone Tebet

"No momento certo essa conversa tem que acontecer e vai acontecer. Estamos no mesmo lado da história", afirmou a presidenciável pelo MDB-MS edit

247 - A presidenciável Simone Tebet (MDB-MS) afirmou que ela e o presidenciável Ciro Gomes (PDT) estão "no mesmo lado da história". A entrevista foi concedida ao jornal O Estado de S.Paulo.

"Da minha parte, sem dúvida estou aberta para conversar com o Ciro. Nós dois sempre nos falamos por zap. Me dou muito bem com o irmão dele (o senador Cid Gomes) também. No momento certo essa conversa tem que acontecer e vai acontecer. Estamos no mesmo lado da história", disse.

"Essa conversa é necessária. Em que sentido, o tempo vai dizer. Hoje o centro democrático tem candidatura própria. Respeito o Ciro, que não abre mão da candidatura. Mas política é diálogo", acrescentou.

A pré-candidata afirmou que, neste segunda-feira (13), "os presidentes dos partidos vão se reunir para discutir essa agenda". "Agora não falo mais só pelo MDB, mas sou também o PSDB e o Cidadania".

