"Eu tenho pena de Ciro Gomes...", diz Jean Wyllys, do Psol

Frase do ex-deputado Jean Wyllys reflete o sentimento geral de piedade na esquerda com o desmascaramento de Ciro Gomes

247 – A desmoralização de Ciro Gomes na esquerda brasileira parece ter atingido um ponto de não retorno. Prova disso é a frase postada nesta noite pelo ex-deputado federal Jean Wyllys, do Psol, que foi um dos principais alvos do bolsonarismo. "Eu tenho pena de Ciro Gomes", disse Jean Wyllys, depois de Ciro, que caiu de 12% nas últimas eleições para 5% na pesquisa do Poder Data 360 e para 7% na pesquisa Fórum, ter atacado mais uma vez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao jornal Estado de S. Paulo neste sábado, Ciro disse que não vai deixar o ex-presidente ganhar as eleições de 2022 "na lambança".

Embora tente apresentar um discurso nacionalista, Ciro busca se mostrar como um personagem de confiança para a direita tradicional, que está à caça de uma terceira via para as eleições de 2022. Ciro já fez alianças com o DEM e disse que sua prioridade maior é derrotar o PT, mesmo depois de ter recebido vários acenos de forças que defendiam uma frente ampla para 2022. Aos poucos, ele parece retornar para sua origem política, que foi o PDS, a antiga Arena, que dava sustentação ao regime militar.

Com pequenas chances eleitorais, Ciro tende a ser cada vez mais questionado dentro do próprio PDT, uma vez que candidatos aos governos estaduais em 2022 buscarão se aliar com nomes mais competitivos para a disputa presidencial: Lula ou o próprio Bolsonaro.

