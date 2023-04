EUA entraram em contato com Brasil sobre o tema da Ucrânia

Apoie o 247

BRASÍLIA, 18 Abr (Reuters) - O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva condenou nesta terça-feira a violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia e voltou a pedir mediação para acabar com a guerra, uma iniciativa de paz que foi criticada pelo governo ucraniano.

Falando em um almoço com o presidente romeno, Klaus Iohannis, Lula disse que um grupo de nações neutras deve se unir para ajudar a intermediar a paz entre a Rússia e a Ucrânia.

Seus comentários foram feitos depois que ele provocou uma tempestade entre os aliados ocidentais ao afirmar no fim de semana que eles estavam prolongando os combates fornecendo armas à Ucrânia.

Um porta-voz da Casa Branca acusou Lula de "repetir a propaganda russa e chinesa sem examinar os fatos". E na terça-feira, a Casa Branca disse que o "tom de Lula não era de neutralidade".

Em Washington, uma pessoa familiarizada com o assunto disse que as autoridades americanas deixaram claro em particular o descontentamento do governo Biden aos colegas brasileiros sobre as críticas de Lula ao armamento da Ucrânia.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a uma pergunta da Reuters sobre os supostos contatos, mas na terça-feira disse em um comunicado que o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, conversou com seu colega brasileiro, Celso Amorim, sobre "várias negociações bilaterais e globais". questões, incluindo a guerra da Rússia contra a Ucrânia."

Anteriormente, Amorim havia entrado na guerra de palavras, chamando as críticas dos EUA de "absurdas" e insistindo que o Brasil não compartilhava da posição da Rússia.

"O Brasil defende a integridade territorial da Ucrânia", disse Amorim à TV Globo. Mas ele acrescentou: "Enquanto não houver negociações, a paz ideal para ucranianos e russos não acontecerá. Deve haver concessões."

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitou Lula em Brasília na segunda-feira e agradeceu seus esforços de paz, observando que Brasil e Rússia compartilham pontos de vista sobre o conflito de um ano na Ucrânia.

Lula se apresentou como mediador da paz para acabar com a guerra, que começou quando a Rússia invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022. Sua proposta, baseada na tradição de não intervenção e neutralidade do Brasil, pede um grupo de nações não envolvidas na guerra envolver a Rússia e a Ucrânia em negociações.

A Ucrânia criticou a proposta de Lula porque trata "a vítima e o agressor" da mesma forma, e na terça-feira convidou o presidente brasileiro para visitar o país devastado pela guerra para ver por si mesmo as consequências da invasão russa.

O porta-voz do Itamaraty, Oleg Nikolenko, disse que a Ucrânia acompanha com interesse os esforços de Lula para encontrar uma solução para a guerra. Mas ele rejeitou a visão que Lula expressou no fim de semana de que os países que armam Kiev estão prolongando a guerra.

A União Européia também rejeitou a sugestão de Lula de que tanto a Ucrânia quanto a Rússia são culpadas pela guerra. O porta-voz de relações exteriores da UE, Peter Stano, disse que toda a ajuda visa a "defesa legítima" da Ucrânia.

Lula disse que a Rússia deveria devolver o território que invadiu no ano passado, mas sugeriu que a Ucrânia poderia sacrificar a Crimeia, que foi ocupada por forças russas em 2014, uma sugestão rejeitada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski.

Zelensky pediu aos líderes mundiais que adotem seu plano de paz de 10 pontos que, além de pedir a retirada das tropas russas e o fim das hostilidades, propõe restaurar as fronteiras originais da Ucrânia com a Rússia.

