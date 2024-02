Ex-assessor do general Augusto Heleno é condecorado pelo Exército por atuação humanitária no Haiti

Coronel reformado Adriano de Souza Azevedo, que recebeu a Medalha do Pacificador com Palma, integrou delegação da Abin que monitorou brasileiros que participaram da COP 25 edit

247 - O Exército Brasileiro prestou homenagem ao coronel reformado Adriano de Souza Azevedo, ex-assessor do general Augusto Heleno no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), concedendo-lhe a Medalha do Pacificador com Palma. A distinção foi entregue pelo comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, em reconhecimento à atuação de Azevedo em missão humanitária no Haiti, após o devastador terremoto de 2010.

A reportagem do Metrópoles destaca que Adriano de Souza Azevedo, que ocupou o cargo de Assessor de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Secretaria-Executiva do GSI durante a gestão de Augusto Heleno, deixou o posto em janeiro de 2023, sendo exonerado pelo então ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa. Sua exoneração ocorreu três dias após os ataques golpistas em Brasília.

Ainda de acordo com a reportagem, durante sua atuação como assessor do GSI, o coronel Azevedo esteve presente na delegação enviada à COP25, Conferência do Clima das Nações Unidas, em Madri, em dezembro de 2019. Na ocasião, uma equipe de agentes secretos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), subordinada ao GSI, monitorou brasileiros participantes do evento na Espanha.

A portaria que oficializou a condecoração, datada de 29 de janeiro, foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (7). A premiação, reservada a militares e civis que se destacam por atos de abnegação, coragem e bravura, é concedida em tempos de paz, durante o exercício de funções ou cumprimento de missões de caráter militar, com risco de vida comprovado por sindicância ou inquérito policial militar.

Em resposta às indagações, o Exército esclareceu em nota que a condecoração concedida a Adriano de Souza Azevedo é um reconhecimento específico de sua atuação no Haiti, destacando que o militar já havia sido agraciado com outra medalha. “O militar já havia sido agraciado com a Medalha de Distinção de 1ª Classe, no ano de 2015, nos termos da Portaria nº 752 de 4 de maio de 2010, do Ministério da Justiça. Contudo, não havia recebido, até o presente, condecoração no âmbito do Exército, em decorrência de sua atuação meritória durante o terremoto no Haiti”.

