Ex-chanceler Celso Lafer declara voto em Lula e Haddad

247 - Celso Lafer, ex-chanceler do governo de Fernando Henrique Cardoso e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, decidiu declarar seu apoio no segundo turno à candidatura do petista Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência e ao petista Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Lafer considera que os dois candidatos “são a inequívoca expressão do campo democrático, que é o meu, no momento atual do Brasil e de suas circunstãncias”, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

O ex-chanceler é mais um ex-ministro de FHC que se junta ao ex-presidente e credita sua escolha em razão da defesa da democracia para se opor à reeleição de Jair Bolsonaro.

“Identifico na candidatura de Lula aderência a valores que sempre defendi, relacionados ao estado de direito, à preservação das regras do jogo democrático e à tutela dos direitos humanos; à relevância de abrangente inclusão social; à valorização da educação e da ciência; à preservação do meio ambiente e à preeminência da agenda ambiental na condução da política externa”, escreveu Lafer.

O ex-ministro disse também que confia em que Lula se empenhará no fortalecimento das instituições sob a égide da Constituição e se dedicará ao restabelecimento do tradicional papel do Brasil no cenário internacional.

