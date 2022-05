Ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle é alvo de chantagens: "ou paga ou revelo rachadinhas"

Apoie o 247

247 - Um ex-assessor e caseiro de Flávio Bolsonaro estaria chantageando Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro. Se não for pago, ele promete revelar provas de rachadinha, revela reportagem da revista Veja.

“Escondido em algum lugar da periferia do Rio de Janeiro, Marcelo Nogueira dos Santos afirma ter gravações de áudio e vídeo que comprovariam a prática do notório esquema da rachadinha, o escândalo que ronda a família do Presidente da República há quatro anos. As imagens mostrariam Ana Cristina contabilizando o dinheiro arrecadado com o recolhimento de parte dos salários dos funcionários do gabinete do filho Zero Um e os áudios reuniriam conversas esclarecedoras sobre a real participação de alguns dos principais personagens envolvidos na trama", revela a reportagem.

A reportagem ainda informa que Marcelo está exigindo dinheiro para não revelar o que seria a prova do envolvimento dela no escândalo da rachadinha.

"Numa mensagem, ele pede 200 000 reais para não contar o que sabe às autoridades. Em outra, deixa claro que, se não for atendido, está disposto a chegar às últimas consequências, o que significaria tornar público tudo que viu, ouviu e participou nos vinte anos em que serviu ao clã. Em uma terceira, fala explicitamente que, se as negociações não evoluírem, a desavença vai terminar em morte.”

