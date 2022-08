Expectativa de ministros do STF é de que Moraes seja 'implacável' com empresários golpistas

Alvos serão os empresários que participam de um grupo de WhatsApp no qual integrantes defenderam um golpe para evitar a volta do PT ao poder edit

247 - “Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acreditam que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes vai ser 'implacável' no caso dos empresários que se mostraram favoráveis a um golpe militar em caso de vitória de Lula em outubro”, informa a jornalista Andréia Sadi em sua coluna no portal G1.

A jornalista relembra que, “na quinta-feira (18), advogados e entidades de juristas apresentaram uma notícia-crime ao TSE contra os empresários Luciano Hang (dono da Havan), Afrânio Barreira Filho (do Grupo Coco Bambu), Ivan Wrobel (da construtora W3 Engenharia) e Marco Aurélio Raymundo, o Morongo (dono da marca de surfwear Mormaii)”.

>>> Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado se Lula for eleito

De acordo com reportagem do site 'Metrópoles', os quatro empresários fazem parte de um grupo de WhatsApp denominado ‘Empresários e Política’. Nele, alguns membros defendiam ruptura institucional para evitar a volta do PT ao governo.

“A expectativa no STF é que a decisão de Moraes não deixe que a decisão passe dos próximos dias”, destaca Sadi.

