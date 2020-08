FAB teve que retirar remédios do avião para acomodar Temer e sua comitiva em missão humanitária ao Líbano

O empresário Paulo Skaf e os senadores Nelsinho Trad e Luiz Osvaldo Pastore estão entre os nomes que embarcaram para Beirute com o ex-presidente edit

247 - O jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época, relatou que” a Força Aérea Brasileira teve de retirar remédios e insumos básicos de saúde do avião KC-390 que embarcou a missão humanitária para Beirute nesta quarta-feira (12) por causa do excesso de pessoas, entre políticos e assessores de Michel Temer. O Itamaraty relatou num despacho diplomático o problema”.

“Tendo em vista a necessidade de embarcar outros passageiros na aeronave KC-390 (que, recordo, ainda está em fase de homologação e testes), foi necessário dela retirar parte da carga referente à doação de ‘kit’ de medicamentos e insumos básicos estratégicos de saúde para o atendimento emergencial, doados pelo Ministério da Saúde”, informou um diplomata a Brasília, em documento obtido pela coluna.

