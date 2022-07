Fachin dá cinco dias para Bolsonaro explicar reunião com diplomatas

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Edson Fachin, determinou, nesta quarta-feira (21/7), que o presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifeste, em até cinco dias, sobre os ataques às urnas eletrônicas proferidos em apresentação a embaixadores.

No despacho publicado nesta quinta-feira, divulgado pelo jornal O Globo, Fachin solicitou explicações de todas as partes envolvidas no pedido de exclusão do vídeo, incluindo o presidente Jair Bolsonaro.

“Da leitura da petição inicial extrai-se da causa de pedir que os fatos retratados indicam que a anduzida prática de desinformação volta-se contra a lisura e confiabilidade do processo eleitoral, marcadamente, das urnas eletrônicas”, pontuou o ministro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE