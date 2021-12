Fachin é eleito presidente do TSE

Ministro Edson Fachin foi eleito nesta sexta-feira o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A posse será em fevereiro edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Ministro Edson Fachin foi eleito nesta sexta-feira (17) o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A posse será em fevereiro

Edson Fachin substituirá o ministro Luis Roberto Barroso. A Corte do TSE é composta de sete magistrados, três do Supremo Tribunal Federal (STF), três do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados indicados pelo STF.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE