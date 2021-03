“Fachin está livrando a cara do Moro”, diz Wadih Damous

Advogado e ex-deputado federal diz estar “contente, mas cauteloso” em relação à decisão do ministro do STF Edson Fachin, que anulou os processos de Lula relacionados à Lava Jato. “Por que Fachin descobriu a pólvora hoje?”. Assista na TV 247 edit

247 - O advogado Wadih Damous, ex-presidente da OAB-RJ, disse estar “contente”, mas vê com “cautela” a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal , que anula todos os processos contra o ex-presidente relacionados à Lava Jato.

Fachin concedeu habeas corpus para declarar a incompetência da 13a Vara Federal de Curitiba para julgar quatro processos que envolvem Lula – o do triplex, o do sítio de Atibaia, o do Instituto Lula e o de doações para o mesmo instituto. Com isso, Lula volta a ganhar seus direitos políticos.

“Estou contente, mas muito cauteloso. Por que Fachin descobriu a pólvora hoje? Qualquer estudante de Direito sabia que a Vara do Moro, em Curitiba, não poderia julgar os processos do Lula”, expôs Wadih.

O advogado diz também que, com a decisão, é como se não houvesse os recursos contra Moro. “Ele está livrando a cara do Moro. Ele está decidindo que a Vara do Moro não detinha competência territorial, ou seja, o que o MPF fez, tá mantido”.

“Se Curitiba não era competente, como os procuradores tinham competência para oferecer denúncia?”, pergunta.

Tem casca de banana aí que a gente tem que sistematizar. E qual vai ser a reação do PGR, vai recorrer? E vai para o pleno, onde sabemos que a Lava Jato, até anteontem, tinha maioria?”, indaga ainda o ex-deputado federal.

