Federação de PT-PV-PCdoB terá direção com 30% de mulheres e cotas étnicas

247 - O estatuto da federação que será formada entre PV, PC do B e PT prevê que 30% das vagas da coordenação serão ocupadas por mulheres e outros 20% serão reservados a cotas étnico-raciais. A informação foi confirmada pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, informa o jornal Folha de S. Paulo.

O diretório nacional do PT aprovou a federação com as siglas na última quarta-feira (13) em reunião em São Paulo. Na ocasião, também foi ratificada a indicação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

