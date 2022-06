Federação PSOL-Rede oficializa apoio a Lula

As duas legendas também vetaram negociações de alianças regionais com partidos "que dão sustentação política" a Jair Bolsonaro (PL) edit

247 - A federação partidária PSOL–Rede oficializou, nesta quinta-feira (09), o apoio à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto. As legendas também vetaram negociações de alianças regionais com partidos "que dão sustentação política" a Jair Bolsonaro (PL).

Presidida por Guilherme Boulos, coordenador do MTST e pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, a federação divulgou uma nota e destacou que o "Brasil vive um momento de grave crise social, econômica e ambiental". "Uma crise que é produto da agenda de ataques aos direitos e às políticas públicas implementadas nos últimos anos", disse.

"Para enfrentar esse cenário, PSOL e Rede Sustentabilidade têm apostado no diálogo e na unidade entre os partidos de oposição. Essa unidade, nos últimos meses, tomou a forma de uma frente eleitoral em torno do ex-presidente Lula", apontam.

Coligações

Sobre as coligações estaduais, PSOL e Rede afirmaram que serão proibidas "alianças eleitorais nos estados com partidos da base de apoio a Bolsonaro, tais como PL, PP, PR, PTB, PSD e outros".

A resolução também veta alianças "com os velhos partidos da direita neoliberal, como MDB, PSBD, União Brasil, Podemos, Avante, Novo".

Entre os mencionados pela resolução aprovada nesta quinta-feira pela federação estão PSDB, União Brasil, PL, MDB, PP, PTB, PSD, PR, Podemos, Avante e Novo.

