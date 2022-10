Federação PT, PCdoB e PV elege segunda maior bancada da Câmara

Apoie o 247

247 - A federação formada pelo PT, PCdoB e PV terá a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados na próxima legislatura, com 80 deputados eleitos, atrás apenas do PL, partido de Jair Bolsonaro, que conseguiu eleger 99 deputados federais. As informações são da Band.

O União Brasil, formado pela junção do DEM com o PSL, elegeu a terceira maior bancada da Casa, com 59 parlamentares. O Progressistas, partido do ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, elegeu 47 parlamentares e terá a quarta maior bancada. O Podemos elegeu apenas 10 deputados e os outros somam 28.

O tamanho da bancada define os critérios para as presidências das comissões e as vagas na Mesa Diretora da Câmara em função da proporcionalidade partidária, além de impactar diretamente no financiamento dos partidos, uma vez que a maior parte dos recursos do Fundo Partidário é dividida entre as legendas de acordo com a votação para deputado federal.

