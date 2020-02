FHC reage ao golpe convocado por Bolsonaro e fala em crise institucional gravíssima

247 – O golpe convocado por Jair Bolsonaro contra o Congresso Nacional provocou a reação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos articuladores do golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff. "A ser verdade, como parece, que o próprio Pr tuitou convocando uma manifestação contra o Congresso ( a democracia) estamos com uma crise institucional de consequências gravíssimas. Calar seria concordar. Melhor gritar enquanto de tem voz, mesmo no Carnaval, com poucos ouvindo", escreveu FHC em suas redes sociais. Confira:

A ser verdade, como parece, que o próprio Pr tuitou convocando uma manifestação contra o Congresso ( a democracia) estamos com uma crise institucional de consequências gravíssimas. Calar seria concordar. Melhor gritar enquanto de tem voz, mesmo no Carnaval, com poucos ouvindo. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) February 25, 2020