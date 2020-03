FHC se manifesta contra o impeachment de Jair Bolsonaro

Articulador do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente afirma que seria arriscado tentar afastar o atual governo, que abraça a agenda neoliberal do PSDB edit

247 – O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ajudou a organizar o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e o governo de Michel Temer, que teve participação direta do PSDB e abraçou a agenda neoliberal, é contra o impeachment de Jair Bolsonaro, a despeito de seus crimes de responsabilidade.

"Falar de impeachment (mesmo que haja nos meios jurídicos e nos tribunais superiores quem tenha considerado a hipótese cabível) seria, no mínimo, arriscado. O País viu dois presidentes diretamente eleitos serem atingidos por esse mecanismo constitucional. Não é simples, ele desgasta os Poderes e deixa mágoas de difícil superação. Mais ainda: por trás da votação no Congresso e das alegações jurídicas, no impeachment existe sempre um movimento popular, que não se vê no momento. Melhor nem cogitar, prematuramente, de tal movimento", diz ele, em seu artigo deste domingo.