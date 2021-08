FHC, Temer e Sarney se unem para tentar lançar "terceira via" em 2022

247 – Diante da liderança folgada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do caos bolsonarista, três ex-presidentes associados ao golpe de 2016. decidiram se reunir para tentar criar uma "terceira via" para 2022. "Diante de uma crise que só se avoluma, os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e José Sarney entraram em cena com um extintor na mão e uma aliança na cabeça. Os três vão participar da abertura de um ciclo de debates intitulado 'Um novo rumo para o Brasil', em 15 de setembro. Mais do que um seminário, no entanto, a iniciativa aponta para uma convergência entre PSDB, MDB, DEM e Cidadania nas eleições presidenciais de 2022. A ideia em discussão nos quatro partidos organizadores da conferência é apresentar uma chapa única ao Palácio do Planalto, logo após o carnaval", informa a jornalista Vera Rosa , no jornal Estado de S. Paulo.

