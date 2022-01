Filho de Márcio França posta foto com livro de Ciro Gomes para pressionar o Partido dos Trabalhadores

Apoie o 247

ICL

247 – O PSB adotou uma nova estratégia para tentar convencer o Partido dos Trabalhadores a abrir mão de várias candidaturas estaduais, incluindo São Paulo, em troca do seu apoio nacional ao ex-presidente Lula. "Em meio ao esfriamento da aproximação entre PT e PSB para construção de chapa com Lula e Geraldo Alckmin, o deputado estadual Caio França (PSB-SP), filho de um dos articuladores da aliança, Márcio França (PSB), publicou mensagens que não caíram bem entre petistas. Na primeira delas, vista como cutucada, Caio divulgou foto com o livro 'Projeto Nacional: o Dever da Esperança', de Ciro Gomes (PDT), que tem antagonizado com o PT", informa Guilherme Seto, da coluna Painel .

No Twitter, ele trocou mensagens com Antonio Neto, presidente do diretório paulistano do PDT. "Ótima leitura! O seu livro autografado já está comigo, amigo!", escreveu Neto. "Opa, não aguentei esperar para ler amigo!!", respondeu Caio.

É uma estratégia arriscada. Isso porque a mais recente pesquisa Datafolha, divulgada em 16 de dezembro, mostra o ex-presidente Lula com margem folgada sobre Jair Bolsonaro, que ocupa a segunda posição, e maior ainda sobre Ciro Gomes. No cenário A, Lula tem 48%, ante 22% de Bolsonaro, 9% do ex-juiz parcial Sergio Moro, 7% do ex-governador Ciro Gomes e 4% do governador de São Paulo, João Doria. Votarão em nulo, branco ou ninguém, 8%. 2% não souberam responder.

Na hipótese B, Lula tem 47%; Bolsonaro, 21%; Moro, 9%; e Ciro, 7%. Doria cai para 3%. Os senadores Rodrigo Pacheco e Simone Tebet empatam, com 1%. O senador Alessandro Vieira, o ex-ministro Aldo Rebelo e o cientista político Felipe d'Ávila não pontuaram. Nulos/brancos/ninguém/não sabem repetem o cenário A.

PUBLICIDADE

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro com 3.666 pessoas com mais de 16 anos, presencialmente em 191 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE