Filhos de Jair Bolsonaro perdem espaço para Moro e Regina Duarte na internet

Os filhos de Jair Bolsonaro foram superados pelo ministro Sergio Moro, no quesito interação, e pela Regina Duarte, em número de seguidores. Carlos diz que sua missão é tirar Regina do governo edit

247 - Os filhos Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro perderam espaço e atenção de seguidores em redes sócias, nas últimas semanas, para o ministro Sergio Moro, da pasta da Justiça e Segurança Pública, e Regina Duarte, a secretária de cultura.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, gera mais interações, considerando likes (curtidas), compartilhamentos e comentários, do que os filhos Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, se aproximando agora de Eduardo Bolsonaro.

A secretária de cultura, Regina Duarte, passou Carlos Bolsonaro em número de seguidores, e se aproximou de Flávio Bolsonaro na mesma perspectiva.

Segundo informação da revisa IstoÉ, assessores do Palácio do Planalto confirmaram que Carlos teria dito, nesta segunda-feira (9), que sua missão no momento é demitir Regina do governo.