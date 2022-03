Filiação de jovens ao PT cresceu 24% no último ano em SP, desde a elegibilidade de Lula

Apoie o 247

247 - A filiação de jovens no Partido dos Trabalhadores cresceu 24% no estado de São Paulo ao longo do último ano. A data marca o período de elegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas de intenção de voto na disputa presidencial de 2022 contra Jair Bolsonaro, que aparece em segundo lugar.

Em março de 2021, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou condenações de Lula na Operação Lava Jato, o que fez com que o ex-presidente deixasse de ser réu nos processos e, com isso, recuperasse os direitos políticos e voltasse a ser elegível.

A representatividade de jovens no PT paulista (até 29 anos) passou de 3% em maio de 2021 para 27% atualmente.

Filiados em todos os municípios

Depois de descobrir que apenas dois municípios paulistas não tinham filiados ao partido no estado de São Paulo, a juventude do PT liderou uma ação para encontrar os primeiros interessados a se filiar nestas cidades.

Na semana passada, o núcleo de jovens da legenda foi até Pedrinhas Paulista, onde filiou o professor de História Juliano Aparecido de Almeida. O novo filiado recebeu também uma carta de boas-vindas assinada pelo ex-prefeito da capital e pré-candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad, com quem fez uma chamada de vídeo.

A outra cidade ainda sem filiados do PT é Sebastianópolis do Sul. O partido busca interessados para fazer uma ação similar à de Pedrinhas e pretende completar a missão até o final de abril.

