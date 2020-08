Flordelis pede apoio desesperado no grupo da bancada feminina e ninguém responde ao apelo

“Se cassarem meu mandato, estão me tirando o direito de lutar, porque vou para prisão”, disse a deputada Flordelis em mensagem destinada ao grupo de WhatsApp da deputadas da bancada feminina edit

247 - A deputada federal Flordelis busca de todas as formas apoio para não ir para prisão. Caso tenha seu mandato cassado, ela pede a imunidade parlamentar e será detida.

Ela é acusada de premeditar e assassinar seu marido, pastor Anderson, com ajuda de outros filhos.

Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, ela escreveu mensagem destinada ao grupo de WhatsApp da bancada feminina do Câmara dos Deputados. “Não fui julgada, nem condenada. Fui indiciada, denunciada pela Promotoria. Tenho direito de lutar para provar minha inocência, mas se cassarem meu mandato, estão me tirando o direito de lutar, porque vou para prisão”, disse a deputada

A reportagem também informa que o texto foi enviado à 1h42 desta sexta-feira, 28. Até as 9h, ninguém havia ainda se manifestado.

