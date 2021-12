Florestan: ao emplacar André Mendonça, Bolsonaro deu um passo largo em seu projeto de destruir o STF

Jornalista aponta o risco do ingresso do ex-ministro da Justiça "terrivelmente evangélico" indicado por Bolsonaro para ocupar uma vaga no STF edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior apontou em postagem nas redes o risco do ingresso do ex-ministro da Justiça "terrivelmente evangélico" André Mendonça, indicado por Bolsonaro para ocupar uma vaga no STF.

“Ao emplacar André Mendonça no STF, Bolsonaro deu um passo largo em seu projeto de destruir o STF. E para isso nem precisou de um cabo e um soldado. Apenas de bilhões do dinheiro público, distribuídos aos parlamentares através das emendas do orçamento secreto.”, disse.

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (1°), por 47 votos a 32, o advogado e pastor presbiteriano André Mendonça para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. A votação superou as previsões de que o indicado poderia passar “raspando”. Ele precisava da maioria absoluta, 41 votos dos 81 senadores.

“Estou muito feliz de estar aqui nesta tribuna neste dia histórico”, disse a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), relatora da indicação. Segundo ela, o processo foi histórico por ter sido a primeira vez que uma mulher relatou uma indicação ao STF. O parecer da parlamentar – antes aprovado na Comissão de Constituição e Justiça – foi francamente favorável ao “terrivelmente evangélico” André Mendonça. Eliziane também é evangélica.

Em pronunciamento na tribuna, pouco antes do anúncio do resultado pelo presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a relatora defendeu enfaticamente a aprovação de André Mendonça. Segundo ela, ficou “muito claro e patente” que o indicado tem todas as “condições técnicas” para ocupar o cargo no STF. “Ninguém pode ser vetado pela sua condição religiosa, como também não é critério para ser indicado ao STF”, pregou Eliziane.

