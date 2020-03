Foi com Supremo com tudo: STF rejeita pedido de Dilma para anular golpe de 2016

247 - Assim como foi dito pelo ex-senador Romero Jucá, o golpe de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff, foi um "golpe com Supremo, com tudo". A comprovação veio nesta manhã, com a revelação de que o Supremo Tribunal Federal negou os recursos apresentados pela ex-presidente Dilma Rousseff para anular o impeachment de 2016. A decisão foi tomada pelo plenário virtual e os ministros acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes, que já foi filiado ao PSDB. Não votaram Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Dilma foi afastada por "pedaladas fiscais" porque o PSDB não aceitou sua derrota em 2014 e conspirou com o MDB e com o Centrão para derrubá-la. Depois de sua queda, Michel Temer e Jair Bolsonaro cometeram vários crimes de responsabilidade, sem consequência, e a "confiança" não retornou à economia brasileira.