Forças Armadas decidem ser duras e rápidas na punição a militares que participaram de atos terroristas em Brasília

Comandantes das Forças Armadas querem enterrar 'precedente Pazuello' com punição a militares que participaram da intentona golpista do dia 8

247 - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes das Forças Armadas decidiram ser duros e rápidos na punição de militares que tenham participado dos atos golpistas de domingo (8), que terminaram em depredação aos prédios dos três Poderes, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A decisão foi tomada após reunião dos militares com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira (9). Na reunião, os comandantes Júlio César de Arruda (Exército), Marcos Sampaio Olsen (Marinha) e Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica) afirmaram que não há problemas com as tropas, que seguem disciplinadas e com respeito à hierarquia.

Para além do discurso feito a Lula, houve um entendimento entre os militares que uma resposta rápida sobre os participantes do ato golpista deveria ser dada para aplacar as suspeitas de que há conivência nos comandos.

