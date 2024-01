Fracasso da tentativa de golpe não minimiza sua gravidade, diz Barroso

Apoie o 247

247 – O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, defendeu, em artigo publicado na Folha de S. Paulo nesta segunda-feira, a punição de todos os envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. "Pessoas inconformadas com o resultado das eleições, movidas por agressividade incontrolada, destruíram fisicamente os bens materiais que encontravam, enquanto procuravam destruir simbolicamente a democracia. Se não ganha quem eu quero eu não aceito o resultado e viro a mesa. Foram cenas de primitivismo explícito", escreveu Barroso.

"Embora impressentido, o ataque foi longamente articulado. Começou com a tentativa de desacreditar as instituições, com ofensas a seus integrantes e ameaças de desobediência aos comandos constitucionais. Depois avançou com campanhas de desinformação, discursos de ódio, mentiras deliberadas e teorias conspiratórias. Tanques desfilaram indevidamente na Praça dos Três Poderes", acrescentou, apontando responsabilidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares.

"O fracasso da tentativa de golpe de Estado não minimiza a sua gravidade. Houve mentores, financiadores e executores. Aceitar tudo isso com naturalidade e condescendência seria um estímulo a novas aventuras criminosas antidemocráticas. Precisamos, é certo, virar a página. Mas não arrancá-la do livro da história", aponta.

O presidente do STF também aponta um cenário otimista. "Passado um ano, o país vive um processo de reconstrução, de reencontro consigo mesmo. Não me refiro à política ou a um governo. Trata-se da consolidação da crença social de que a democracia tem lugar para todos os que saibam respeitá-la, que discordância não é inimizade e que a verdade não tem dono", escreve Barroso. "Felizmente, a existência das pessoas e das nações é feita de muitos recomeços. De oportunidades que se renovam. A história não é um destino que se cumpre, mas um caminho que se escolhe", finaliza.

