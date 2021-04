Freixo defende apoio do Psol a Lula e propõe diálogo entre Ciro Gomes e PT

Potencial candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo diz que há maioria no Psol para uma composição em torno do ex-presidente em 2022 edit

247 – O deputado Marcelo Freixo (Psol-RJ) concedeu entrevista ao jornalista Pedro Venceslau, publicada nesta segunda-feira no Estado de S. Paulo, em que defendeu apoio do seu partido à candidatura presidencial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Tenho conversado muito com o Boulos e a direção do Psol. Hoje, há uma ampla maioria do partido querendo essa aliança", afirmou. Freixo defende uma ampla aliança de centro-esquerda para derrotar Jair Bolsonaro, em torno do nome mais viável, que hoje é o de Lula.

O deputado também propôs diálogo entre Ciro Gomes, do PDT, e o PT e falou sobre seu projeto de disputar o governo do Rio de Janeiro em 2022. "Se for para entrar na disputa, é para ganhar. Isso significa ter apoio do campo progressista e do centro", disse ele, que espera ser apoiado por PT, PDT, PSB e até mesmo por Rodrigo Maia e Eduardo Paes.

