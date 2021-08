Freixo recebe investidores internacionais católicos ignorados por Bolsonaro

247 - O deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) se reúne nesta quarta-feira (25) com investidores de instituições católicas estrangeiras que foram ignoradas por Bolsonaro. Após a negativa do governo federal, o Comitê de Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) mediou o encontro com o líder da Oposição.

O grupo formado por 100 organizações católicas em 18 países, que tem entre as instituições parceiras o German Catholic Church Bank, Bank Für Kirche and Caritas (BKC), Comitê Especial de Ecologia Integral e Mineração da CNBB e Movimento Global Católicos pelo Clima, pretende investir dinheiro no Brasil sob a condição de implementação de medidas de prevenção ambiental.

Para investir no Brasil, o grupo pede que o governo se comprometa com a implementação de uma legislação objetiva de proteção ambiental, com um plano de combate ao desmatamento e incentivo às instituições como Ibama e ICMBio, além de ações de proteção dos direitos humanos dos indígenas.

PUBLICIDADE

Freixo destacou que depois de recusar vacinas, Bolsonaro agora recusa investimentos internacionais. Nesta proposta, especificamente, o parlamentar destaca que a destruição ambiental promovida pelo governo Bolsonaro acaba afastando investidores, mas que isso não pode ser impeditivo para uma negociação.

“Nós concordamos com as propostas apresentadas pelas instituições católicas e vamos pressionar o governo para que haja ao menos uma negociação", pontua.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE