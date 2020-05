Frente evangélica pela democracia pede cassação da chapa Bolsonaro/Mourão

Em nota, igrejas e associações evangélicas manifestam “repúdio e indignação à forma antiética com que o presidente da República tem se comportado nesta grave situação do País" e que Jair Bolsonaro "não está à altura do cargo da Presidente da República” edit

Clara Averbuck, Revista Fórum - Nem todo evangélico apoia o governo Bolsonaro e seu “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. Uma nota de ddiversas igrejas, organizações e movimentos de evangélicas e evangélicos pela democracia publicou, na última quarta, um manifesto com o título “um clamor de fé pelo Brasil”. Logo de cara, cita um provérbio: “O governante sem discernimento aumenta as opressões” (Provérbio 28.16).

“‘Nós, de diversas Igrejas, organizações e movimentos de evangélicas e evangélicos pela democracia, manifestamos publicamente nosso luto e profunda solidariedade para com as famílias dos mais de 10 mil mortos que o Brasil identificou até recentemente em meio a pandemia do novo coronavírus. É momento de “chorar com os que choram'(Rm 12:14-15)”, diz o primeiro item.

“Nosso compromisso cotidiano em ações solidárias de apoio ao atendimento de necessidades específicas de pessoas e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade nesse contexto de grave crise. ‘A fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta'(Tg 2:17)”, segue a nota.

Leia a íntegra na Fórum.

