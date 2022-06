Frota diz que não há terceira via e declara voto em Lula

Apoie o 247

247 – O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), que se elegeu na onda bolsonarista, declarou ontem que irá votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para derrotar Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornalista Pedro Martins, ele fez duras críticas ao governo atual. "Foi um governo irracional, que não fala com as minorias, que não fala com os LGBTs, com as mulheres, com as pessoas que realmente precisam ser atendidas neste país. A gente tem que reverter isso. Eu ainda mais, porque fui uma das pessoas que gritei aos quatro cantos que as coisas iam melhorar, mas hoje a gente vê milhões de brasileiros desempregados, fome, miséria, desigualdade, os LGBTs sendo agredidos e assassinados. As pessoas que fazem o bem para o país são mortas, como o Bruno [Pereira, indigenista] e o Dom [Phillips, jornalista] e tantas outras pessoas. Não me arrependo de nada que fiz e me orgulho de ter amadurecido. Estou saindo tranquilo", afirma.

Frota também disse que não há terceira via. "O brasileiro já decidiu em relação a Bolsonaro ou a Lula. Não existe terceira via. A terceira via é uma mentira. É morta, não é organizada e não vai chegar lá. Se você fizer as contas, não tem tempo para surgir um herói ou uma heroína capaz de mudar a história. A gente precisa encontrar uma maneira concreta de tirar o Bolsonaro de lá. Eu lutei para colocá-lo lá e vou lutar para tirá-lo", afirmou. "Não vou votar no Bolsonaro. Isso você pode ter certeza. Vou esperar e mais para frente vou anunciar minha decisão, mas com certeza no Bolsonaro nunca mais. Espero que liquidem o Bolsonaro no primeiro turno", acrescentou. Depois, afirmou que votará em qualquer um que vá para o segundo turno contra o Bolsonaro. Questionado sobre Lula, ele respondeu: "vamos lá, vai ser ele".

