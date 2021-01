Frota se lança à presidência da Câmara e promete pautar impeachment de Bolsonaro "no primeiro minuto de mandato"

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) se lançou nesta quarta-feira (14) à presidência da Câmara dos Deputados, afirmando ser o único que tem "coragem suficiente" para pautar o impeachment de Jair Bolsonaro.

"O que eu posso prometer é uma Câmara totalmente independente, uma Câmara livre. Eu vou abrir diálogo com todos os segmentos da Câmara, com todos os partidos, inclusive. Eu não tenho cargos para oferecer, ao contrário dos outros grandes candidatos que existem. Não tenho emendas de R$ 15 milhões, mas eu tenho um trunfo na mão: eu sou o único candidato à Presidência da Câmara dos Deputados com coragem suficiente para colocar no primeiro minuto de mandato o processo de impeachment do Jair Bolsonaro", afirmou, em um vídeo divulgado por sua assessoria.

"Eu prometo que, antes mesmo de sentar na cadeira, esse processo já estará em andamento. Coisa que eu sei que os outros candidatos não farão. Não têm coragem para fazer, não têm coragem suficiente", acrescentou o deputado.

A pauta do impeachment deve atrair o voto de diversos deputados. Os próximos dias dirão se Frota conseguirá erguer o capital político para se tornar um candidato viável.

