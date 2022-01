Futura campanha publicitária do Ministério da Saúde tem tudo a ver com Bolsonaro

O texto que consta do edital parece ter sido feito sob medida para os bolsonaristas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma megalicitação que escolherá quatro agências de propaganda para o Ministério da Saúde foi lançada. O contrato equivale a R$ 215 milhões a ser partilhado entre as escolhidas.

O briefing para as campanhas publicitárias e as ações de Jair Bolsonaro em relação à vacinação tem chamado bastante atenção. Num dos itens, o Ministério da Saúde lista "possíveis motivos das quedas vacinais": "movimento antivacina e fake news". O texto que consta do edital parece ter sido feito sob medida para Bolsonaro e os bolsonaristas.

O edital apresenta um problema que as peças publicitárias deverão ajudar a solucionar para reforçar o "compromisso com a vacinação": "fake news relacionadas a eventos adversos, à qualidade das vacinas e à falta de eficácia".

PUBLICIDADE

O edital ainda elenca os "objetivos de comunicação" da campanha a ser desenvolvida. Bolsonaro deveria ler o que pede o texto e seguir tudo à risca: "Informar e alertar à população quanto às doenças e a importância da imunização para a saúde individual e coletiva pontuando as consequências de não vacinar."

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE